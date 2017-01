L’armée ukrainienne se déchaîne sur la périphérie de Donetsk et de Yasinovataya - Les accords de Minsk-2 sont à l’agonie

Depuis ce matin, l'armée ukrainienne tire sans discontinuer sur la périphérie Nord - Nord-Ouest de Donetsk et principalement sur les secteurs de l'aéroport et de Yasinovataya. Les obus ukrainiens ont aussi touché des secteurs purement civils du Nord de Makeyevka et du district de Kouibyshevsky à Donetsk, blessant un civil près d'un service de réparation de véhicules. L'état de l'homme est modérément grave, mais il est toujours en soins intensifs après avoir été opéré pour les graves blessures provoquées par les shrapnels qu'il a reçus.

Avec plus de 940 obus et projectiles divers tirés sur Yasinovataya (150 obus de 152 mm, 130 obus de 122 mm, 300 obus de mortier de 120 mm, 350 obus de mortier de 82 mm, et obus de chars d'assaut) depuis ce matin et enregistrés en début d'après-midi (autant dire qu'à l'heure où j'écris ces lignes le millier a été dépassé depuis longtemps), l'armée ukrainienne semble donc avoir décidé aujourd'hui de briser définitivement les accords de Minsk-2 et se lancer dans l'escalade à la fois attendue et redoutée depuis plusieurs mois.

Comme craint par l'armée de la République Populaire de Donetsk, l'armée ukrainienne a tiré sur la station d'épuration de Donetsk, située près de Yasinovataya, heureusement sans interrompre son fonctionnement ni déclencher de catastrophe écologique pour le moment. Les obus semblent être tombés dans le réservoir de filtration de la station.

Suite aux combats intenses qui se déroulent encore maintenant autour de l'aéroport et de Yasinovataya, un soldat de l'armée de la RPD est mort et un autre a été blessé. Côté ukrainien, l'attaque contre Yasinovataya aurait fait 20 morts et plus de 30 blessés. Nos collègues de NTV ont eu plus de chance. Alors qu'ils se trouvaient à Makeyevka pour interviewer des civils bombardés la veille, ils se sont retrouvé pris sous les tirs de l'armée ukrainienne qui ont visé le Nord de la ville. Heureusement ils n'ont pas été blessés.

Alors que nous mêmes nous sommes rendus sur place un peu plus tard pour constater les faits, nous avons entendu les tirs se poursuivre vers le Nord-Ouest de la capitale de manière continue, à Makeyevka comme à Kouibyshevsky.

Depuis ce matin, sept maisons ont déjà été endommagées par ces tirs : cinq à Dokouchaevsk et Makeyevka et deux dans le Sud de la RPD. Et près de Yasinovataya, le village de Yakolevka est sans électricité suite aux bombardements, et les tirs continus empêche de réparer les lignes électriques pour le moment.

Cette escalade brutale de la situation fait suite à la discussion téléphonique positive qui a eu lieu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Acculée, l'Ukraine semble donc décidée à se jeter dans une offensive suicidaire et enterrer définitivement les accords de Minsk.

Christelle Néant

Voir l'article sur DONi