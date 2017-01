APPEL A L’UNITÉ : Nous pouvons gagner !

Nous sommes des citoyens et militants syndicalistes, de gauche, laïques, associatifs ; certains d’entre nous appellent à voter Mélenchon à la présidentielle, d’autres ont œuvré pour que Valls soit battu à la primaire en votant pour Hamon, plusieurs ont fait les deux choses à la fois.

L’aboutissement du quinquennat que nous venons de subir c’est Le Pen, Fillon, et Macron, candidats des contre-réformes capitalistes chacun à leur façon : il faut les combattre dans l’unité, tout en défendant nos revendications contre l’actuel gouvernement et pour le proche avenir : abrogation de la loi El Khomri, levée de l’état d’urgence, arrêt de la réforme du collège, pas touche à la Sécu, retour à la retraite à 60 ans, augmentation du SMIC, 32 heures, planification écologique…soit un véritable programme commun d’urgence sociale !

Nous nous adressons solennellement à J.L. Mélenchon et à B. Hamon : rencontrez-vous, et même si aucun ne se retire, appelez ensemble à battre Le Pen, Fillon et Macron et à la défense des revendications, et vous relancerez l’espoir, permettant les prochains combats.

Premiers signataires :

Farida Atigui militante Front de gauche et élue municipale à Melun (77), Marinette Bache conseillère de Paris, militante République et socialisme-Front de gauche (75), Sylvain Bourdier élu municipal et président de « Commentry pour tous » (03), Aude Canale élue municipale groupe « citoyens de gauche » à Coulommiers (77), Jean-François Chalot militant laïque et élu municipal à Vaux le Pénil (77), Thomas Chavigné élu municipal à Billères et militant socialiste (64), Jean-François Claudon syndicaliste et socialiste (75), Noa Douibi militante PCF (13), Olivier Delbeke syndicaliste (94), Béatrice Durand responsable de République et socialisme-Front de gauche (75) , Florian Duron-Sanchez militant socialiste (42), Pascale Fautrier, écrivain (75), Antoine Foti syndicaliste (93), Thomas Guyard élu municipal à Melun syndicaliste et militant PCF-Front de gauche (77), Julien Guérin syndicaliste et militant Front de gauche (77), Cédric Gouain , militant PG (63), Michel Jallamion, conseiller régional d’Ile de France Front de gauche-République et socialisme (75), Pierrick Jourdan, militant PCF (13), Marianne Journiac, syndicaliste et militante Front de gauche-République et socialisme (75), Pierre Kerdraon militant socialiste (75), Daniel Labouret, Front de gauche-République et socialisme (64), Nicolas Maineray, militant de l’éducation populaire et PCF (02), Nathanaël Uhl syndicaliste (94), Alexis Martinez, militant République et socialisme-Front de gauche (77), Vincent Présumey syndicaliste (03), Marie-Chrisitine Vergiat, députée européenne Front de gauche (84).