« J’ai voté Hamon pour faire élire Macron plutôt que Fillon, le 7 mai 2017 »

Il est rare que l'on puisse peser sur une future élection présidentielle d'une telle manière. Mais, ayant considéré que, selon toute vraisemblance, aucun des finalistes de la primaire de la Gauche, ne serait qualifié pour le second tour de la présidentiel de 2017, voter pour l'un ou pour l'autre permettait, par ricochet, d'influer sur le premier tour de la présidentielle de 2017, voire de sélectionner l'un des finalistes.

Considérant que je ne voulais pas à avoir à choisir, en mai 2017, entre 2 droites (Le Pen et Fillon), comme je l'avais fait en 2002 en votant Chirac, j'ai donc décidé (avec les 5 membres de ma famille, que j'ai convaincus) de voter, encore ce dimanche, pour Hamon. Benoit est vraiment sympathique, comme l'est Besancenot ou Poutou, même s'il est un peu enfantin et utopiste. Malgré cela, je ne partage pas ses valeurs de gauche crypto-socialiste. Par ailleurs, ayant gagné cette primaire, Benoit va prendre des voix à Mélenchon et à Poutou. Il permettra ainsi à Macron de bénéficier des voix de celles et ceux qui ont voté Valls et qui ne souhaiteront pas, non plus, voter Mélenchon ou Poutou.

Il est très probable que Hamon finisse 5ème ou 6ème au premier tour de la présidentielle, laissant ainsi un boulevard aux 2 droites, si Macron n'arrive pas, malgré tout, à rassembler un maximum de voix de gauche et du centre.

Perdre la présidentielle de 2017, c'est d'ailleurs, sûrement, ce que veulent les supporters de Benoit, sachant qu'il est facile de promettre tout et n'importe quoi quand on sait qu'on n'aura jamais rien à mettre en œuvre. Benoit Hamon n'est pas Aléxis Tsípras. Être dans l'opposition est tellement plus confortable que d'avoir à gouverner, à réaliser ses promesses.

Si j'avais voté Valls, mon favori, sympathique et courageux d'avoir gouverné dans la tempête, et vraiment social-démocrate, lui, il aurait pu sortir vainqueur dimanche 29 janvier. Mais il serait resté, lui aussi, selon toute vraisemblance, loin des 4 premiers (Le Pen, Fillon, Macron et Mélenchon) à la présidentielle de 2017. Par ailleurs, étant plus proche de Macron que ne l'est Hamon, sa présence à la présidentielle aurait ouvert un large boulevard à Fillon, ayant affaibli le "bellâtre" de Brigitte. Oui, si Valls avait gagné la primaire de Gauche, il aurait pris beaucoup de voix à Macron, pas à Fillon, ni à Mélenchon, ni à Poutou, ni à Le Pen.

Je suis de gauche depuis mon adolescence (rocardien, comme Valls et Hamon), et je préfère Macron pour la France, plutôt que Fillon ou Le Pen. Je ne suis pas de ceux qui disent, à gauche : "c'est moi le futur Président ou Fillon ou Le Pen, mais surtout pas Macron, ni Mélenchon ou Poutou qui ne sont pas de vrais socialistes !". Une telle réflexion, me fait penser aux chrétiens ou aux musulmans qui disent cela d'autres chrétiens ou d'autres musulmans. Pour les évangélistes, les catholiques ne sont pas de vrais chrétiens, et vice versa ! Pour les sunnites, les chiites ne sont pas de vrais musulmans, et vice versa !

Connais-toi toi-même ! disait Chilon (philosophe grec du 6ème siècle BCE), avant de dire ce que les autres sont, ne sont pas ou devraient être.

Bref, voter et faire Hamon, m'a permis de favoriser Macron et d'affaiblir Fillon (s'il est encore en course dans quelques jours). En votant et faisant voter Valls j'aurais, indirectement, favorisé Fillon (et sa collaboratrice Pénélope) comme challenger de Le Pen.

Il y a quand même une grosse différence entre Macron et Fillon pour les peuples de Gauche, n'est-ce pas !

