« Macron et Fillon : deux favoris, deux impasses usées »

Cette campagne est décidément incroyable. Avec un président sortant qui a renoncé à se présenter, puis son prédécesseur qui n’a même pas réussi à atteindre le second tour des primaires, écrasée par un outsider, l’issue pourrait paraitre très incertaine. Mais de notre mécontentement politique ressortent aujourd’hui deux favoris qui sont un concentré des erreurs rejetées du passé.

Un concentré des erreurs de l’oligarchie

En fait, Fillon et Macron sont l’incarnation la plus pure de ces politiques promues par la majorité des élites de ce pays, et qui échouent depuis des décennies. D’ailleurs, les élites politico-médiatiques les poussent face à leurs adversaires populaires, Mélenchon et Le Pen. Alain Minc, partisan de Juppé lors des primaires de cet automne, a annoncé son soutien à Macron . Pas sûr que cette déclaration du chat noir politique national lui apporte le moindre réconfort… Fillon compterait sur le soutien d’Henri de Castries , sans que l’on comprenne bien comment le fait d’être soutenu par l’ancien patron d’Axa puisse faire gagner des voix à un candidat déjà perçu comme trop favorable aux entreprises et aux riches.