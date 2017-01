Pourquoi Hamon est arrivé en tête de la primaire socialiste...

J’observe qu’aucun des candidats ni des droites ni des gauches, au lieu de préconiser le respect scrupuleux de la loi de 1905, n’a proposé de rétablir la laïcité sur l’ensemble des territoires de la république - c’est-à dire : abroger le Concordat et cesser de subventionner les écoles confessionnelles

Comble de la malhonnêteté intellectuelles, ce sont les personnes de bonne volonté qui demandent le respect de la laïcité qui se font traiter de laïcardes, une terme qui est chargé de connotations les plus négatives

Je pose, une fois de plus la question : comment se fait-il qu’aucun des candidats à la présidence de la république ne propose l’enseignement du Fait athée en contrepartie du Fait religieux à l’école dite laïque dont la fonction est d’accueillir sans faire de discrimination les enfants de parents non-croyant et croyants ? - Suites :

http://laicite-moderne.blogspot.fr/2017/01/presidentielles-clientelisme.html