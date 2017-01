Sommes-nous à l’aube de la rupture avec le capitalisme néolibéral et la mondialisation dérégulée ?

L'élasticité sociétale définit les points de rupture au delà desquelles la paix sociale est rompue. Le point de rupture le plus fréquent dans l'histoire intervient quand les inégalités matérielles et/ou les privations de libertés fondamentales affectent un groupe suffisamment important et homogène d'une société au point que celui-ci choisit le changement, voire la révolte si le changement ne lui est pas accordé par des voies pacifiques, à la place du statu quo. Ce sont par exemple les révoltes serviles contre Rome ou plus près de nous la désobéissance civique menée par Gandhi pour l'indépendance de l'Inde. En clair, c'est la rupture avec l'ordre établi par une majorité relative de la population. Un autre point de rupture, moins fréquemment observé, mais tout aussi clivant, est le phénomène inverse, c'est à dire quand une minorité homogène et élitiste (dans le sens entrepreneurial et volontariste du terme) se trouve bridée au point de ne plus pouvoir créer et entreprendre à son aise, et par là donc se soulève contre l'état de sclérose voire de régression du progrès dans une société. C'est par exemple la révolte du Tiers Etat contre l'ancien régime dans le cadre de la révolution française. Alors où en sommes-nous réellement en ce début d'année 2017 sur l'échelle de l'élasticité sociétale en Europe, aux Etats-Unis et ailleurs ? C'est une analyse fondamentale qu'il faut conduire si nous voulons anticiper avec une argumentation solide les possibilités de changements radicaux à plus ou moins brève échéance dans nos sociétés occidentales.

De toute évidence, si approche du point de rupture il y a en Occident, c'est dans le cadre du premier scenario évoqué plus haut qu'il faut se situer. Alors, les conditions sont-elles réunies ou proches de l'être pour qu'un groupe suffisamment important soit prêt à rejeter l'ordre établi actuel pour imposer un autre modèle sociétal que celui issu de la mondialisation ? Pour en juger il faut analyser les trois composantes indispensables au bon équilibre d'une société moderne. D'une part l'aspect matériel qui s'exprime autour du partage des richesses et des perspectives d'en acquérir, d'autre part l'état des libertés fondamentales et la situation identitaire des peuples qui traduisent le sentiment de maitrise de son existence dans le respect de valeurs communes. Tentons de voir ce qu'il en est réellement à ce jour.

Les inégalités matérielles n'ont cesse de croitre depuis une trentaine d'années pour atteindre aujourd'hui un niveau presque inégale dans l'ère moderne. Le droit de propriété amplifie de manière exponentielle par la mondialisation et le libre-échange a permis à une poignée d'individus de posséder la majorité des richesses mondiales (ressources naturelles, actifs matériels et immatériels et même options sur les richesses à venir) au dépend du reste de la population mondiale. Cela en soi ne remettrait pas en cause le statu quo sociétal si une majorité homogène des dites sociétés pouvait continuer à acquérir une position sociale en adéquation avec ses espérances. C'était par exemple "le rêve American" ou en partant de peu voire rien, on pouvait acquérir sa maison, un niveau de confort (voiture, vacances) et une forme de respectabilité. En France et ailleurs en Occident, se furent les trente glorieuses puis le développement du commerce international avant que les effets de la révolution numérique commencent à se faire sentir. Mais on observe depuis 15 ans environ une érosion rapide et grandissante de cette capacité à acquérir ces richesses matérielles eu égard aux aspirations réalisées des 2 ou 3 générations précédentes. Ce phénomène de rétrécissement de la classe moyenne et de manque de perspectives pour les générations actives entre en collision avec l'opulence affichée d'une minorité qui bénéficie pleinement des apports matériels combinés de la mondialisation et de la révolution numérique et qui est relayée au quotidien par les medias et les réseaux sociaux. Au delà, il y a en prime l'étalagé du monde déconnecté des people et milliardaires en tous genres qui symbolisent tous les excès d'un capitalisme néolibéral que l'on assène comme le seul système crédible pour le progrès de l'humanité et que l'on veut exporter aux quatre coins du globe sous couvert de prétextes humanitaires ou démocratiques. Apparemment un revirement récent est en cours avec plusieurs rejets successifs par les urnes du message néolibéral et mondialiste (Brexit, retour du nationalisme aux USA et en Europe). Ce revirement sera-t-il passager ou annonce-t-il une remise en cause définitive du modèle existant ? Il faut également analyser l'état de la situation libertaire-identitaire dans les sociétés occidentales pour répondre en partie à cette incertitude qui plane sur notre futur. Est-on moins maître de son existence de nos jours que nous l'étions il y a 30 à 40 ans ? On peut le penser car le rôle de l'état dans notre quotidien n'a cessé de croître :

- Hausse considérable de la pression fiscale sans contrôle effectif de son utilisation et de sa redistribution

- Multiplication de la réglementation (notamment par l'Union Européenne) et des lois restrictives des libertés individuelles au nom du sécuritaire (état d'urgence prolonge en France, Patriot act aux USA) et de la bien-pensance (lois Gayssot limitant la liberté d'expression, lois renforçant le communautarisme au détriment de l'unité nationale).

- Intrusion de plus en plus forte des acteurs de la vie professionnelle (entreprises, cabinets de recrutement) dans la vie privée par le biais des outils numériques (réseaux sociaux, big data) et qui porte atteinte à la liberté individuelle en même temps qu'à l'indépendance économique des salariés (blacklisting, marginalisation).

La crise identitaire de peuples autrefois souverains est quant à elle exacerbée par la déferlante migratoire encouragée en Europe depuis 50 ans et la prévalence du communautarisme qu'elle a engendré au niveau de la gouvernance. Le multiculturalisme a vidé de leur contenu une bonne partie des identités culturelles et valeurs nationales (UK, France Allemagne et bien d'autres) au profit d'une uniformisation mondiale toute au service d'intérêts purement économiques et financiers. On peut dire que c'est la prise en étau par ses trois facteurs, appauvrissement matériel, restriction des libertés fondamentales et perte d'identité qui est en train de pousser une quantité importante des populations occidentales autochtones à rejeter un modèle de société qui les pousse lentement au bord du précipice. Malgré cela, on a l'impression qu'il y a encore chez ces peuples une capacité importante à encaisser et donc à limiter ce rejet à un cadre institutionnel (élections et referendums) pour le moment sans recours à des actions plus radicales. Pour atteindre un point de rupture qui dépasse le cadre institutionnel, il faudrait que l'un des deux facteurs fondamentaux qui menace une existence descente existe, à savoir l'absence de nourriture et/ou de toit pour un groupe substantiel (ce ne fut par exemple pas le cas aux USA après la crise des subprimes ou pourtant près de 10 millions d'américains ont perdu leur toit), ou bien l'absence de sécurité physique pour un même groupe (chaos, crimes, police dépassée). La rupture sera donc pacifique si le camp des mondialistes néolibéraux accepte de s'adapter aux exigences des peuples souverains et n'entreprend pas de campagnes de déstabilisation des gouvernements fraichement élus. A en voir les premières initiatives contre le président Trump on peut en douter. Cela étant, aller à l'encontre de la volonté des peuples pourrait s'avérer bien plus périlleux que de s'adapter et accepter un partage plus équitable. Autant je conçois l'éloignement d'une Dilma Roussef sur des accusations peu crédibles et son assimilation a un scandale de corruption sans précédent au Brésil, car le peuple, le vrai, n'a pas les outils pour s'y opposer (protection sociale, éducation, ressources), autant je vois mal une tentative similaire à l'encontre de Trump aux USA. Le peuple qui a voté pour lui, et probablement bien d'autres, ne le toléreraient pas et on irait vers une guerre civile. Même chose en Europe, encore que l'exemple de la Grèce en 2014 puisse nous y faire réfléchir à deux fois. Quant à un point de rupture sociétal plus radical (remise en cause du rôle de l'argent et du droit de propriété tel qu'il est aujourd'hui en Occident), là toutes les cartes seraient sur la table. La révolution Française est à cet égard un bon exemple de la période troublée qui pourrait résulter d'une aspiration à un changement radical de société.